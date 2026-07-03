Пострадали мост, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты противника, — Генштаб
В ночь на 3 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удар по мосту
В частности, среди атакованных объектов — железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВОТ АР Крым.
По данным Генштаба, объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Масштаб нанесённого ущерба уточняется.
Другие поражения
- Также поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
- Кроме того, были поражены пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт противника в районе Новгорода Запорожской области.
Уточнения относительно предыдущих атак
По результатам оценки дополнительных данных подтверждено разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского в Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного в Донецкой области.
Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль