Пострадали мост, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты противника, — Генштаб

В ночь на 3 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по мосту

В частности, среди атакованных объектов — железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВОТ АР Крым.

По данным Генштаба, объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Масштаб нанесённого ущерба уточняется.

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Другие поражения

Также поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Кроме того, были поражены пункт управления БПЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт противника в районе Новгорода Запорожской области.

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Уточнения относительно предыдущих атак

По результатам оценки дополнительных данных подтверждено разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского в Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного в Донецкой области.

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Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов.