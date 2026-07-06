Силы обороны Украины атаковали Ярославский НПЗ, порт в Керчи и объекты в Крыму. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу (ЯНОС) в России. Также были атакованы порт в Керчи и ряд других объектов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Пожар на Ярославском НПЗ в результате атаки подтверждается картой NASA FIRMS.

Выезд из города в сторону Москвы (район НПЗ) в настоящее время перекрыт.









Также ночью был нанесен удар по порту в Керчи. В результате атаки загорелся нефтегазовый терминал в морском рыбном порту

Местные жители сообщили о взрывах в районе терминала и пожаре на территории морского порта.

В то же время сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал очаги возгорания в районе электроподстанции "Симферополь" 330 кВ, мобильной газотурбинной электростанции, а также на территории авиабазы "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

Официального подтверждения масштабов повреждений или информации о последствиях атак со стороны российских властей пока нет.

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Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ЯНОС) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он входит в структуру ПАО "Славнефть" - совместного предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти".

Мощность предприятия составляет около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и нефтехимическое сырье. По данным открытых источников, ЯНОС считается стратегически важным объектом, который обеспечивает топливом, в частности авиационным, Министерство обороны РФ, силовые структуры и оборонные предприятия Центрального федерального округа.