Силы обороны Украины атаковали Ярославский НПЗ, порт в Керчи и объекты в Крыму. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу (ЯНОС) в России. Также были атакованы порт в Керчи и ряд других объектов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Пожар на Ярославском НПЗ в результате атаки подтверждается картой NASA FIRMS.
Выезд из города в сторону Москвы (район НПЗ) в настоящее время перекрыт.
Также ночью был нанесен удар по порту в Керчи. В результате атаки загорелся нефтегазовый терминал в морском рыбном порту
Местные жители сообщили о взрывах в районе терминала и пожаре на территории морского порта.
В то же время сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал очаги возгорания в районе электроподстанции "Симферополь" 330 кВ, мобильной газотурбинной электростанции, а также на территории авиабазы "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.
Официального подтверждения масштабов повреждений или информации о последствиях атак со стороны российских властей пока нет.
Что известно о Ярославском НПЗ
Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ЯНОС) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он входит в структуру ПАО "Славнефть" - совместного предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти".
Мощность предприятия составляет около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и нефтехимическое сырье. По данным открытых источников, ЯНОС считается стратегически важным объектом, который обеспечивает топливом, в частности авиационным, Министерство обороны РФ, силовые структуры и оборонные предприятия Центрального федерального округа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль