СБУ уразила стратегічні об’єкти РФ: палаючі НПЗ, знищені резервуари й ангари

СБУ та Сили оборони України завдали ударів по Ярославському НПЗ, терміналу у Висоцьку та військових об'єктах в окупованому Криму. Уражено резервуари з паливом, стендери й ангари з авіатехнікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала серії успішних ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Атаки на регіони РФ

Українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Ярославль". У районі підприємства були зафіксовані вибухи та задимлення.

Також підтверджено ураження нафтоналивного термінала морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області РФ. За попередніми даними, внаслідок удару виведено з ладу два нафтоналивні стендери та пошкоджено три резервуари з нафтопродуктами.

Крім того, удару зазнав НПЗ "Перший завод" у Калузькій області. Після вибухів на території підприємства виникла пожежа.

Уражено аеродром і комплекс ППО в окупованому Криму

Окрему операцію СБУ провела на тимчасово окупованій території Криму.

За повідомленням джерел, на військовому аеродромі "Гвардійське" уражено три ангари з авіаційною технікою. Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2" поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

За даними СБУ, операція була спрямована на зниження військово-економічного потенціалу Росії та порушення логістики забезпечення російських військ паливом.

"За завданням Президента ми робимо все, аби росія щодня отримувала відплату за свої злочини. Поки ворог обстрілює українські мирні міста, його військова та паливна інфраструктура зазнаватиме відчутних втрат. Ми системно знищуємо ресурси, які живлять російську воєнну машину, і ця робота лише посилюватиметься", — наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

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