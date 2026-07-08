Дрони атакують Татарстан: горить промзона, де розташовані нафтопромислові комплекси. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 8 липня 2026 року безпілотники атакують Татарстан. Мешканці повідомили про вибухи та пожежу в Нижньокамську (Татарстан, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі щодо атаки

Як зазначається, близько 05:00 мер міста Радмір Бєляєв попередив про загрозу атаки безпілотників на Нижньокамськ, Заїнськ, Єлабугу та Набережні Челни.

За даними OSINT-експерта видання ASTRA, імовірною ціллю атаки стало підприємство АТ "ТАІФ-НК". На оприлюднених очевидцями кадрах видно, як безпілотник падає в районі підприємства, розташованого поруч із нафтопереробним заводом АТ "ТАНЕКО", що входить до структури "Татнєфті". У цій же промисловій зоні розташований і нафтохімічний комплекс ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНХ).

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Близько 07:00 мер Нижньокамська заявив: "Масована атака БпЛА на наш район не припиняється. Прошу уважно ставитися до попереджень і вжити заходів безпеки".

Що про об'єкти відомо?

АТ "ТАІФ-НК" - великий нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що входить до групи "ТАІФ". Підприємство щороку переробляє понад 8 млн тонн нафти та газового конденсату , виробляючи паливо стандарту Євро-5 та авіаційний гас.

- великий нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що входить до групи "ТАІФ". Підприємство щороку переробляє понад , виробляючи паливо стандарту та авіаційний гас. АТ "ТАНЕКО" - сучасний високотехнологічний нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що належить ПАТ "Татнєфть" . Його проєктна потужність становить 16,2 млн тонн нафти на рік . Підприємство виробляє бензини АІ-92, АІ-95 та АІ-100, дизельне паливо стандарту Євро-6 , авіаційний гас, суднове паливо, мастильні матеріали, скраплений газ та нафтовий кокс.

- сучасний високотехнологічний нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що належить . Його проєктна потужність становить . Підприємство виробляє бензини АІ-92, АІ-95 та АІ-100, дизельне паливо стандарту , авіаційний гас, суднове паливо, мастильні матеріали, скраплений газ та нафтовий кокс. ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) - один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Завод входить до холдингу "СІБУР" та використовує сировину від "ТАІФ-НК" і "ТАНЕКО" для виробництва каучуків, пластмас та етилену.

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Промислова зона Нижньокамська вже не вперше стає ціллю атак. 12 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження як "ТАНЕКО", так і сусіднього підприємства "ТАІФ-НК".