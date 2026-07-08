Дроны атакуют Татарстан: горит промзона, где расположены нефтепромышленные комплексы

Утром 8 июля 2026 года беспилотники атакуют Татарстан. Жители сообщили о взрывах и пожаре в Нижнекамске (Татарстан, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности об атаке

Как отмечается, около 05:00 мэр города Радмир Беляев предупредил об угрозе атаки беспилотников на Нижнекамск, Заинск, Елабугу и Набережные Челны.

По данным OSINT-эксперта издания ASTRA, вероятной целью атаки стало предприятие АО "ТАИФ-НК". На опубликованных очевидцами кадрах видно, как беспилотник падает в районе предприятия, расположенного рядом с нефтеперерабатывающим заводом АО "ТАНЕКО", входящим в структуру "Татнефти". В этой же промышленной зоне расположен и нефтехимический комплекс ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ).

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Около 07:00 мэр Нижнекамска заявил: "Массированная атака БПЛА на наш район не прекращается. Прошу внимательно относиться к предупреждениям и принять меры безопасности".

Что известно об объектах?

АО "ТАИФ-НК" - крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, входящий в группу "ТАИФ". Предприятие ежегодно перерабатывает более 8 млн тонн нефти и газового конденсата , производя топливо стандарта Евро-5 и авиационный керосин.

- крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, входящий в группу "ТАИФ". Предприятие ежегодно перерабатывает более , производя топливо стандарта и авиационный керосин. АО "ТАНЕКО" - современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, принадлежащий ПАО "Татнефть". Его проектная мощность составляет 16,2 млн тонн нефти в год . Предприятие производит бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6 , авиационный керосин, судовое топливо, смазочные материалы, сжиженный газ и нефтяной кокс.

- современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, принадлежащий Его проектная мощность составляет . Предприятие производит бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта , авиационный керосин, судовое топливо, смазочные материалы, сжиженный газ и нефтяной кокс. ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) - один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Завод входит в холдинг "СИБУР" и использует сырье от "ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО" для производства каучуков, пластмасс и этилена.

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Промышленная зона Нижнекамска уже не впервые становится целью атак. 12 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении как "ТАНЕКО", так и соседнего предприятия "ТАИФ-НК".