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Зеленський пояснив Трампу, чому Москва не може бути місцем перемовин із РФ: "Це небезпечно. Там літають українські дрони". ВIДЕО
Під час спільної пресконференції Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа в Анкарі (Туреччина) піднімалося питання можливого майданчика для майбутніх переговорів із РФ. У ході спілкування Трамп запитав у Зеленського, чи готовий той поїхати до Москви для проведення переговорного процесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський відповів на це запитання відмовою та пояснив, чому столиця країни-агресора не може бути місцем для зустрічі.
"Це небезпечно. Там літають українські дрони", - зазначив Зеленський.
За словами Президента України, для потенційної зустрічі лідерів необхідно знайти інше, безпечніше місце, зокрема на території однієї із європейських країн.
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Так чем балистику сбивать будем через пару дней? Сегодня уже и с одиночными дронами проблемы были.