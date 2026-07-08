Зеленський пояснив Трампу, чому Москва не може бути місцем перемовин із РФ: "Це небезпечно. Там літають українські дрони". ВIДЕО

Під час спільної пресконференції Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа в Анкарі (Туреччина) піднімалося питання можливого майданчика для майбутніх переговорів із РФ. У ході спілкування Трамп запитав у Зеленського, чи готовий той поїхати до Москви для проведення переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський відповів на це запитання відмовою та пояснив, чому столиця країни-агресора не може бути місцем для зустрічі.

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"Це небезпечно. Там літають українські дрони", - зазначив Зеленський.

За словами Президента України, для потенційної зустрічі лідерів необхідно знайти інше, безпечніше місце, зокрема на території однієї із європейських країн.

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