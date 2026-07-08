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Зеленський пояснив Трампу, чому Москва не може бути місцем перемовин із РФ: "Це небезпечно. Там літають українські дрони". ВIДЕО

Під час спільної пресконференції Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа в Анкарі (Туреччина) піднімалося питання можливого майданчика для майбутніх переговорів із РФ. У ході спілкування Трамп запитав у Зеленського, чи готовий той поїхати до Москви для проведення переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський відповів на це запитання відмовою та пояснив, чому столиця країни-агресора не може бути місцем для зустрічі.

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"Це небезпечно. Там літають українські дрони", - зазначив  Зеленський.

За словами Президента України, для потенційної зустрічі лідерів необхідно знайти інше, безпечніше місце, зокрема на території однієї із європейських країн.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) москва (1395) Туреччина (3743) Трамп Дональд (9054) переговори з Росією (1630)
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Топ коментарі
+18
Квартальні жарти поки по Києву прилітає 30 балістик вночі і реактивні шахеди з розвідувальною апаратурою вдень.
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08.07.2026 16:45 Відповісти
+15
А в Киеве типа безопасно? Ты все для этого сделал? Шут гороховый. Но люмпену это понравится, будет в восторге.
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08.07.2026 16:48 Відповісти
+12
Теплая у них там атмосфера. Юморная, непринуждённая. Молодцы)
Так чем балистику сбивать будем через пару дней? Сегодня уже и с одиночными дронами проблемы были.
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08.07.2026 16:57 Відповісти

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