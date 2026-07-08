Зеленський і фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію, можливі терміни підписання Drone Deal та енергетику. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони, зокрема, обговорили євроінтеграцію України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Відкриття кластерів

Так, Зеленський наголосив на важливості вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів, а також зауважив, що не можна втрачати темп на цьому шляху.

Drone Deal

"Зараз наші команди активно працюють над Drone Deal, і сьогодні говорили щодо наступних кроків і можливих термінів її підписання", - розповів президент.

Також сторони узгодили позиції щодо найближчих міжнародних заходів. Зеленський повідомив, що попереду багато важливих подій – як за кордоном, так і в Україні.

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Енергетична підтримка

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн детально обговорили енергетичний напрям і підготовку до зими.

"Усі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій ми маємо бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України. Вдячний за енергетичну підтримку і що всі попередні домовленості виконуються. Є і нові ідеї. Працюємо спільно над енергетичною безпекою всієї Європи.



Дякую, Урсуло, за підтримку, лідерство й готовність допомагати Україні", - додав президент.

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