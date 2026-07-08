Зеленський і Кошта обговорили відкриття решти п’яти переговорних кластерів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Відкриття кластерів
"Обговорили роботу над відкриттям решти п’яти переговорних кластерів. Важливо якнайшвидше рухатися в цьому напрямі", - зазначив президент України.
Наступні кроки
Також Зеленський подякував Кошті за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз.
Сторони обговорили потенційний графік наступних кроків.
"Україна й наші люди на це повністю заслуговують. Ми виконуємо всі свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. І буде справедливо, якщо ми отримаємо у відповідь чіткі сигнали підтримки від ЄС", - наголосив Зеленський.
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