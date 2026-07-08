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Зеленський і Кошта обговорили відкриття решти п’яти переговорних кластерів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Відкриття кластерів

"Обговорили роботу над відкриттям решти п’яти переговорних кластерів. Важливо якнайшвидше рухатися в цьому напрямі", - зазначив президент України.

Також читайте: У липні є високі шанси відкрити решту 5 переговорних кластерів про вступ до ЄС, - Зеленський

Наступні кроки

Також Зеленський подякував Кошті за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз.

Сторони обговорили потенційний графік наступних кроків.

"Україна й наші люди на це повністю заслуговують. Ми виконуємо всі свої зобов’язання щодо вступу до Євросоюзу. І буде справедливо, якщо ми отримаємо у відповідь чіткі сигнали підтримки від ЄС", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

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