Угорщина погодилася на відкриття шостого кластера у переговорах України з ЄС, - ЗМІ

Угорщина погодилася на відкриття шостого кластера щодо зовнішніх відносин у переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це пише RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Є прогрес з боку Будапешта

Зазначається, що Угорщина погодилася, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, яким розпочинається процедура відкриття шостого кластера переговорів

Це перший із решти п’яти кластерів переговорів, відкриття яких Угорщина заблокувала 23 червня. Тоді Будапешт не погодився на надсилання до Києва та Кишинева офіційних листів.

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Інші проблеми

Водночас це рішення означає часткове пом’якшення позиції Угорщини, але не кінець проблем. Як пояснює RMF FM, Будапешт і надалі не погоджується на початок процедури щодо решти чотирьох кластерів.

Це також означає, що не буде виконано вимогу президента Володимира Зеленського, який закликав відкрити ще в липні всі п’ять кластерів переговорів. Наразі офіційно відкрито лише один – "Основи", зокрема верховенства права та основних прав.

Шостий кластер переговорів охоплює спільну зовнішню політику та політику безпеки, торговельну політику, а також відносини з третіми країнами.

"Надсилання листа ще не означає офіційного початку переговорів у цій сфері. Це лише перший крок у процедурі. Тепер Україна та Молдова викладуть свої позиції, після чого Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які повинні отримати одностайну підтримку всіх держав-членів", - додає видання.

Якщо наступні етапи процедури пройдуть згідно з планом, офіційне відкриття шостого кластера переговорів має відбутися 14 липня під час засідання міністрів у справах Європи країн Європейського Союзу.

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