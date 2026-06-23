Угорщина блокує відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови, - Politico

Угорщина відклала ключовий процедурний крок, який необхідний для відкриття решти переговорних кластерів України та Молдови для вступу в ЄС.

Про це два неназвані дипломати ЄС повідомили виданню Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Київ і Кишинів досягли важливої віхи на своєму шляху до вступу в блок, коли 15 червня країни ЄС одноголосно схвалили відкриття першого офіційного кластеру переговорів для обох країн. Цей крок роками блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступав проти вступу України до ЄС.

Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту глав до середини липня.

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Що блокує Будапешт?

Однак цей графік наразі під загрозою, оскільки у вівторок Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію столиць країн ЄС.

Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього кроку, який вимагає одностайного схвалення всіх 27 членів. Пропозицію знову обговорюватимуть наступного тижня, зазначили дипломати.

Цей крок відповідає стриманій позиції прем’єр-міністра Петера Мадяра щодо членства України в ЄС, додає Politico.

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Позиція чинного уряду Будапешта