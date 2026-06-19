Мадяр заявив, що діє проти України в ЄС жорсткіше за "проукраїнського" Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що займає значно жорсткішу позицію у питанні євроінтеграції України, ніж його попередник Віктор Орбан, якого він звинуватив у колишній "проукраїнськості".

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі після саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Про Орбана

Мадяр розпочав із неочікуваних звинувачень на адресу свого попередника та багаторічного лідера партії "Фідес" Віктора Орбана, назвавши його колишнім палким прибічником вступу України до ЄС.

"Не відкрию великої таємниці, що є ті, хто хотів би прискорити цей її вступ. Раніше до цього клубу належав і Віктор Орбан" – запевнив він.

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Мадяр повідомив, що за його словами, на початку 2022 року (ще до повномасштабного вторгнення) Віктор Орбан написав офіційного відкритого листа Урсулі фон дер Ляєн, що Україну слід прийняти до ЄС.

"Через рік він повторив це прохання разом із Петером Сійярто, коли війна вже була. Тож навіть Віктор Орбан колись був у цьому клубі, та одного дня прокинувся і вирішив, що з політичної, виборчої позиції йому вигідніше приєднатися до табору противників України й тих, хто накладає вето", – заявив чинний угорський прем'єр.

Як саме Угорщина вставляє палиці в колеса Києву

За словами Мадяра, його оновлений уряд розгорнув системну кулуарну війну проти України ще на етапі консультацій на рівні послів країн-членів ЄС. Так, він домігся, щоби "вилучили з тексту норми, через які могло випливати, що після першого кластера відразу відкриють усі інші".

"Ми не вважаємо це доброю ідеєю. По-перше, тому що перший кластер відкрили лише щойно. По-друге, це поганий сигнал для країн Західних Балкан, які працюють над вступом, деякі навіть змінювали назву держави, переписували всю свою конституцію, йшли на великі жертви, щоб стати членами ЄС", – пояснив він свою позицію.

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Мадяр заявив, що Угорщина системно працювала проти цього ще від етапу консультацій на рівні послів. Він стверджує, що саме за ініціативою Угорщини в рішення додали норму, що відкриття решти 5 кластері має бути "засноване на заслугах", тобто на результатах реформ.

"Ми ініціювали, щоб цей процес відбувався на основі заслуг і результатів, так само як і для всіх інших", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України. З проєкту підсумкового комюніке було вилучено пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу.

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