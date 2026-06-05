Угорщина хоче відновити довіру у відносинах з Україною, - глава МЗС Орбан

Угорщина прагне відновити довіру у відносинах з Україною та готова працювати над розвитком двостороннього діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, прокоментувавши допис глави МЗС України Андрія Сибіги у соціальній мережі Х.

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Заява пролунала після слів Сибіги

Напередодні український міністр заявив про відкриття нової сторінки у відносинах між Києвом і Будапештом після досягнення домовленостей щодо питань національних меншин.

Коментуючи заяву Сибіги, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила на важливості відновлення довіри між двома державами.

"Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті", – заявила Орбан.

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Відносини можуть перейти до нового етапу

Останні роки відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через суперечки навколо прав національних меншин, євроінтеграції України та низки політичних питань.

Однак останні заяви сторін можуть свідчити про готовність до поступового відновлення діалогу та пошуку компромісів.

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