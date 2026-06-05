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Новини Відносини України та Угорщини
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Угорщина хоче відновити довіру у відносинах з Україною, - глава МЗС Орбан

Глава МЗС Угорщини заявила про прагнення відновити довіру у відносинах з Україною

Угорщина прагне відновити довіру у відносинах з Україною та готова працювати над розвитком двостороннього діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, прокоментувавши допис глави МЗС України Андрія Сибіги у соціальній мережі Х.

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Заява пролунала після слів Сибіги

Напередодні український міністр заявив про відкриття нової сторінки у відносинах між Києвом і Будапештом після досягнення домовленостей щодо питань національних меншин.

Коментуючи заяву Сибіги, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила на важливості відновлення довіри між двома державами.

"Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті", – заявила Орбан.

Читайте: Відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, - Сибіга

Відносини можуть перейти до нового етапу

Останні роки відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через суперечки навколо прав національних меншин, євроінтеграції України та низки політичних питань.

Однак останні заяви сторін можуть свідчити про готовність до поступового відновлення діалогу та пошуку компромісів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не надсилатиме ні солдатів, ні зброю в Україну, - Мадяр

Угорщина (3013) Україна (7349)
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ви хочете відновити довіру?
може Україна хоче відновити довіру до вас?
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05.06.2026 11:45 Відповісти
А "відновлення орбанівських "хотілок", про "виключне право для угорської нації, не поважати законів країни, в якій проживає", і "відновлення довіри" - це одне й те саме? Бо Мадьяр почав саме з першого...
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05.06.2026 11:52 Відповісти
А ви частіше штрафуйте українців, які не бажають слухати гімни фашиста, що нищить їхню державу і націю.
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05.06.2026 12:13 Відповісти
Що що ? Це жінка чи донька ?
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05.06.2026 12:19 Відповісти
Ніт . Просто в них асортимент прізвищ маленький - на всіх не вистачає ...
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05.06.2026 12:25 Відповісти
інкасаторів точно не будете грабувати? а на парад дєвятамая?
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05.06.2026 12:23 Відповісти
 
 