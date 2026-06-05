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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Венгрия хочет возобновить доверие в отношениях с Украиной, - глава МИД Орбан

Глава МИД Венгрии заявила о стремлении восстановить доверие в отношениях с Украиной

Венгрия стремится восстановить доверие в отношениях с Украиной и готова работать над развитием двустороннего диалога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, прокомментировав пост главы МИД Украины Андрея Сибиги в социальной сети Х.

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Заявление прозвучало после слов Сибиги

Накануне украинский министр заявил об открытии новой страницы в отношениях между Киевом и Будапештом после достижения договоренностей по вопросам национальных меньшинств.

Комментируя заявление Сибиги, глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнула важность восстановления доверия между двумя государствами.

"Венгрия стремится восстановить доверие с Украиной с помощью конкретных результатов, взаимного уважения и полной защиты прав венгерской общины на Закарпатье", – заявила Орбан.

Читайте: Открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях, - Сибига

Отношения могут перейти на новый этап

В последние годы отношения между Украиной и Венгрией оставались напряженными из-за споров вокруг прав национальных меньшинств, евроинтеграции Украины и ряда политических вопросов.

Однако последние заявления сторон могут свидетельствовать о готовности к постепенному возобновлению диалога и поиску компромиссов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет посылать ни солдат, ни оружие в Украину, - Мадяр

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Венгрия (2622) Украина (44424)
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ви хочете відновити довіру?
може Україна хоче відновити довіру до вас?
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05.06.2026 11:45 Ответить
А "відновлення орбанівських "хотілок", про "виключне право для угорської нації, не поважати законів країни, в якій проживає", і "відновлення довіри" - це одне й те саме? Бо Мадьяр почав саме з першого...
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05.06.2026 11:52 Ответить
А ви частіше штрафуйте українців, які не бажають слухати гімни фашиста, що нищить їхню державу і націю.
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05.06.2026 12:13 Ответить
Що що ? Це жінка чи донька ?
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05.06.2026 12:19 Ответить
Ніт . Просто в них асортимент прізвищ маленький - на всіх не вистачає ...
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05.06.2026 12:25 Ответить
Там, мабуть, всі *орбани*. Це синонім слова *іпанько*.
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05.06.2026 12:39 Ответить
інкасаторів точно не будете грабувати? а на парад дєвятамая?
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05.06.2026 12:23 Ответить
 
 