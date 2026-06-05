Венгрия хочет возобновить доверие в отношениях с Украиной, - глава МИД Орбан
Венгрия стремится восстановить доверие в отношениях с Украиной и готова работать над развитием двустороннего диалога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, прокомментировав пост главы МИД Украины Андрея Сибиги в социальной сети Х.
Заявление прозвучало после слов Сибиги
Накануне украинский министр заявил об открытии новой страницы в отношениях между Киевом и Будапештом после достижения договоренностей по вопросам национальных меньшинств.
Комментируя заявление Сибиги, глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнула важность восстановления доверия между двумя государствами.
"Венгрия стремится восстановить доверие с Украиной с помощью конкретных результатов, взаимного уважения и полной защиты прав венгерской общины на Закарпатье", – заявила Орбан.
Отношения могут перейти на новый этап
В последние годы отношения между Украиной и Венгрией оставались напряженными из-за споров вокруг прав национальных меньшинств, евроинтеграции Украины и ряда политических вопросов.
Однако последние заявления сторон могут свидетельствовать о готовности к постепенному возобновлению диалога и поиску компромиссов.
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