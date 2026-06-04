Открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Благодарю председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС. Моя благодарность всем государствам-членам ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку.
Также ценю конструктивное взаимодействие Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях - основанную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем.
Украина движется вперед", - отметил министр.
Что предшествовало?
- Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.
- По данным СМИ, Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відкриваємо нову сторінку" - тобто повертаємося до попередньої. Такі ганебні стосунки розпочалися з приходом до влади уряду некомпетентних бездарів, злодійкуватих нікчем та мародерів. Багатьох більш-менш адекватних дипломатів замінили зашквареними політиками та ноунеймами від порнобізнесу. Венедиктова, Костін, Ілащук...
Навіть лопатоносця Кулебу голобородько підмінив своїм друганом д'Єрмаком.
Коли політикою/дипломатією займаються мінєтчиці та ларьочники, результат очікуваний.