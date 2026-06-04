Открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Благодарю председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС. Моя благодарность всем государствам-членам ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку.

Также ценю конструктивное взаимодействие Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях - основанную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем.

Украина движется вперед", - отметил министр.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.

По данным СМИ, Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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