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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях, - Сибига

Отношения Украины и Венгрии: заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Благодарю председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС. Моя благодарность всем государствам-членам ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку.

Также ценю конструктивное взаимодействие Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях - основанную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем.

Украина движется вперед", - отметил министр.

Читайте: Венгрия сняла вето на выплату €40 млрд странам ЕС за поставки оружия для Украины, - Politico

Что предшествовало?

  • Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Киев и Будапешт достигли всеобъемлющего соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства Закарпатья.
  • По данным СМИ, Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте: Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Мадяр назвал причину

Автор: 

Венгрия (2611) Сибига Андрей (974)
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Віддаєте Закарпаття мадярам?
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04.06.2026 09:21 Ответить
"Відкриваємо нову сторінку" - тобто повертаємося до попередньої. Такі ганебні стосунки розпочалися з приходом до влади уряду некомпетентних бездарів, злодійкуватих нікчем та мародерів. Багатьох більш-менш адекватних дипломатів замінили зашквареними політиками та ноунеймами від порнобізнесу. Венедиктова, Костін, Ілащук...
Навіть лопатоносця Кулебу голобородько підмінив своїм друганом д'Єрмаком.
Коли політикою/дипломатією займаються мінєтчиці та ларьочники, результат очікуваний.
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04.06.2026 09:27 Ответить
МІНІСТРЕ---переговори ведіть,але не забувайте_,що є КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
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04.06.2026 09:29 Ответить
і в українсько-польських)
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04.06.2026 09:33 Ответить
Угорську народну республіку?
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04.06.2026 09:38 Ответить
Вони і з новим керівництвом зажруться,щоб догодити своєму хазяїну.
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04.06.2026 09:41 Ответить
Коли оце чучелко зелене говорить, що спробуємо щось нове то одразу приходить на память варіант закону Мерфі - не може бути так погано щоб не було ще гірше!
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04.06.2026 09:43 Ответить
 
 