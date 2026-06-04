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Новини Відносини України та Угорщини
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Відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, - Сибіга

Відносини України та Угорщини: заява Сибіги

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дякую головуванню Кіпру за лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.

Також ціную конструктивну взаємодію Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах - засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому.

Україна рухається вперед", - зазначив міністр.

Читайте: Угорщина зняла вето на виплату €40 млрд країнам ЄС за постачання зброї для України, - Politico

Що передувало?

  • Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття.
  • За даними ЗМІ, Угорщина зняла 17-місячне вето на початок переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте: Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв: Мадяр назвав причину

Автор: 

Угорщина (3011) Сибіга Андрій (987)
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Віддаєте Закарпаття мадярам?
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04.06.2026 09:21 Відповісти
"Відкриваємо нову сторінку" - тобто повертаємося до попередньої. Такі ганебні стосунки розпочалися з приходом до влади уряду некомпетентних бездарів, злодійкуватих нікчем та мародерів. Багатьох більш-менш адекватних дипломатів замінили зашквареними політиками та ноунеймами від порнобізнесу. Венедиктова, Костін, Ілащук...
Навіть лопатоносця Кулебу голобородько підмінив своїм друганом д'Єрмаком.
Коли політикою/дипломатією займаються мінєтчиці та ларьочники, результат очікуваний.
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04.06.2026 09:27 Відповісти
МІНІСТРЕ---переговори ведіть,але не забувайте_,що є КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
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04.06.2026 09:29 Відповісти
і в українсько-польських)
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04.06.2026 09:33 Відповісти
Угорську народну республіку?
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04.06.2026 09:38 Відповісти
Поки що автономію, як я розумію.
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04.06.2026 10:18 Відповісти
Вони і з новим керівництвом зажруться,щоб догодити своєму хазяїну.
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04.06.2026 09:41 Відповісти
Коли оце чучелко зелене говорить, що спробуємо щось нове то одразу приходить на память варіант закону Мерфі - не може бути так погано щоб не було ще гірше!
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04.06.2026 09:43 Відповісти
 
 