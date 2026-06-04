Відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дякую головуванню Кіпру за лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.
Також ціную конструктивну взаємодію Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах - засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому.
Україна рухається вперед", - зазначив міністр.
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Відкриваємо нову сторінку" - тобто повертаємося до попередньої. Такі ганебні стосунки розпочалися з приходом до влади уряду некомпетентних бездарів, злодійкуватих нікчем та мародерів. Багатьох більш-менш адекватних дипломатів замінили зашквареними політиками та ноунеймами від порнобізнесу. Венедиктова, Костін, Ілащук...
Навіть лопатоносця Кулебу голобородько підмінив своїм друганом д'Єрмаком.
Коли політикою/дипломатією займаються мінєтчиці та ларьочники, результат очікуваний.