Відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дякую головуванню Кіпру за лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.

Також ціную конструктивну взаємодію Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах - засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому.

Україна рухається вперед", - зазначив міністр.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття.

За даними ЗМІ, Угорщина зняла 17-місячне вето на початок переговорів про вступ України до ЄС.

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