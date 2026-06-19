Мадяр заявил, что действует против Украины в ЕС жестче, чем "проукраинский" Орбан

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что занимает гораздо более жесткую позицию в вопросе евроинтеграции Украины, чем его предшественник Виктор Орбан, которого он обвинил в прежней "проукраинской позиции".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Об Орбане

Мадяр начал с неожиданных обвинений в адрес своего предшественника и многолетнего лидера партии "Фидес" Виктора Орбана, назвав его бывшим ярым сторонником вступления Украины в ЕС.

"Не открою большой секрет, что есть те, кто хотел бы ускорить это вступление. Раньше к этому клубу принадлежал и Виктор Орбан", - заверил он.

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Мадьяр сообщил, что, по его словам, в начале 2022 года (еще до полномасштабного вторжения) Виктор Орбан написал официальное открытое письмо Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украину следует принять в ЕС.

"Через год он повторил эту просьбу вместе с Петером Сийярто, когда война уже шла. Так что даже Виктор Орбан когда-то был в этом клубе, но однажды проснулся и решил, что с политической и предвыборной точки зрения ему выгоднее присоединиться к лагерю противников Украины и тех, кто налагает вето", - заявил действующий венгерский премьер.

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По словам Мадьяра, его обновленное правительство развернуло системную кулуарную войну против Украины еще на этапе консультаций на уровне послов стран-членов ЕС. Так, он добился, чтобы "из текста были исключены нормы, из которых могло бы следовать, что после первого кластера сразу откроют все остальные".

"Мы не считаем это хорошей идеей. Во-первых, потому что первый кластер открыли только что. Во-вторых, это плохой сигнал для стран Западных Балкан, которые работают над вступлением, некоторые даже меняли название государства, переписывали всю свою конституцию, шли на большие жертвы, чтобы стать членами ЕС", - объяснил он свою позицию.

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Мадьяр заявил, что Венгрия системно работала против этого еще с этапа консультаций на уровне послов. Он утверждает, что именно по инициативе Венгрии в решение добавили норму, согласно которой открытие остальных 5 кластеров должно быть "основано на заслугах", то есть на результатах реформ.

"Мы инициировали, чтобы этот процесс происходил на основе заслуг и результатов, так же как и для всех остальных", - добавил он.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Венгрия повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине. Из проекта итогового коммюнике был исключен пункт о возможном ускорении вступления Украины в Европейский Союз.

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