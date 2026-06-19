Мадяр хочет встретиться с Зеленским в Берегово на Закарпатье: "С удовольствием приеду туда"

Венгерский премьер-министр Петер Мадяяр выразил желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегово Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Мадяр предлагает для встречи Берегово

Мадяяр рассказал, что беседовал с президентом Зеленским во время заседания Совета Европейского Союза 18 июня. Оба подтвердили намерение провести встречу.

"Я еще раз подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча состоялась в прекрасном городе Берегово, наЗакарпатье. Я хотел бы встретиться в Берегово, а он хотел бы встретиться в другом месте. Я снова назвал ему название этого города на трех языках - венгерском, украинском и русском. Я с удовольствием приеду туда", - заявил глава венгерского правительства.

На вопрос о том, где бы хотел провести встречу Зеленский, Мадяр ответил, что "это не имеет значения". Он выразил уверенность, что встреча состоится.

"Мы уже много раз говорили, что со всеми государствами-членами, со всеми нашими соседями мы стремимся и будем стремиться наладить хорошие, сбалансированные отношения. Упоминалось несколько городов: Киев, Будапешт, Львов, а также Берегово. Встреча состоится. На мой взгляд, от этого не зависит судьба мира", - сказал он.

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О вступлении Украины в ЕС

Также Мадяр напомнил, что в коммюнике по итогам заседания Совета ЕС не содержится никакой даты вступления Украины в ЕС.

"Президент Зеленский, что не является секретом, говорил о том, что это должно произойти как можно скорее. Но ни со стороны государств-членов, ни со стороны Европейской комиссии, ни со стороны председательства в Совете ЕС ни одной конкретной даты не прозвучало", - сказал премьер Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине. Из проекта итогового коммюнике был исключен пункт о возможном ускорении вступления Украины в Европейский союз.

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