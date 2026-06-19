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Новини Відносини України та Угорщини
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Мадяр хоче зустрітися із Зеленським у Береговому на Закарпатті: Залюбки приїду туди

Зеленський та Мадяр погодили майбутню зустріч

Угорський прем'єр Петер Мадяр висловив бажання зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у місті Берегове Закарпатської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Мадяр пропонує для зустрічі Берегове 

Мадяр розповів, що мав розмову з президентом Зеленським під час засідання Ради Європейського Союзу 18 червня. Вони обоє підтвердили намір провести зустріч.

"Я ще раз підкреслив, що був би радий, якби ця зустріч відбулася у чудовому місті Береговому, на Закарпатті. Я хотів би зустрітися в Береговому, а він хотів би зустрітися в іншому місці. Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами — угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди",- заявив глава угорського уряду.

На запитання про те, де б хотів провести зустріч Зеленський, Мадяр відповів, що "це не має значення". Він висловив переконання, що зустріч відбудеться.

"Ми вже багато разів говорили, що з усіма державами-членами, з усіма нашими сусідами ми маємо і будемо прагнути налагодити добрі, збалансовані відносини. Згадувалося кілька міст: Київ, Будапешт, Львів, а також Берегове. Зустріч відбудеться. На мою думку, від цього не залежить доля світу", - сказав він.

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Про вступ України до ЄС

Також Мадяр нагадав, що у комюніке за підсумками засідання Ради ЄС не міститься жодної дати щодо вступу України до ЄС.

"Президент Зеленський, що не є секретом, говорив про те, що це має відбутися якомога швидше. Але ні з боку держав-членів, ні з боку Європейської Комісії, ні з боку головування в Раді ЄС жодної конкретної дати не прозвучало", - сказав прем'єр Угорщини.

  • Раніше повідомлялося, що Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України. З проєкту підсумкового комюніке було вилучено пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також: МЗС про зустріч Зеленського і Мадяра: у близькому майбутньому

Автор: 

Угорщина (3031) Зеленський Володимир (28120) Закарпатська область (2273) Берегівський район (8) Берегове (4) Мадяр Петер (104)
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Топ коментарі
+21
А давай в чудесном городе Запорожье. Даже несколько венгров найдется.
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19.06.2026 20:58 Відповісти
+18
Найкращий вибір це Корюківка на Чернігівщині, хай покається там на могилі загиблих від рук його предків.
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19.06.2026 21:01 Відповісти
+8
І взагалі, цим ''вступом в ЄС'' ми зруйнуємо всю Україну і знищимо українську ідентичність і український народ. Кожна європейська **** вимагає від нас піти на важкі поступки і поступитися важливими деталями заради якогось фіктивного вступу в ту європейську сраку з якої вже деякі хто розумніший тікають. Якщо провести референдум і виставити українцям умови на які ми повинні піти і диктаторські закони які ми повинні прийняти заради вступу в Європейську Сраку, то впевнений що 80% будуть проти вступу в ЄС.
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19.06.2026 21:25 Відповісти

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