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Венгрия блокирует открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы, - Politico

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров Украины и Молдовы в рамках процесса вступления в ЕС.

Об этом два неназванных дипломата ЕС сообщили изданию Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Киев и Кишинев достигли важной вехи на своем пути к вступлению в блок, когда 15 июня страны ЕС единогласно одобрили открытие первого официального переговорного кластера для обеих стран. Этот шаг годами блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против вступления Украины в ЕС.

После открытия первого переговорного кластера Украина и Молдова заявили о намерении открыть остальные главы до середины июля.

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Что блокирует Будапешт?

Однако этот график пока находится под угрозой, поскольку во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока, в котором изложена общая позиция столиц стран ЕС.

Венгрия была единственной страной, выступившей против этого шага, который требует единодушного одобрения всех 27 членов. Предложение вновь обсудят на следующей неделе, отметили дипломаты.

Этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Петера Мадяра в отношении членства Украины в ЕС, добавляет Politico.

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Позиция действующего правительства Будапешта

  • Хотя Петер Мадяр не выступил против открытия первого блока переговоров для Украины, его правительство настаивало на исключении слов "как можно скорее" в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.
  • Премьер-министр Венгрии пояснил, что это могло бы послать "плохой сигнал" странам Западных Балкан, которые работают над вступлением в ЕС.

Автор: 

Венгрия (2637) членство в ЕС (1298) переговорные кластеры (13)
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Топ комментарии
+5
Хто б сумнівався...самоствердження мадяра ......мабуть,у нього проблеми з сексом
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23.06.2026 20:43 Ответить
+5
а при Порошенку Угорщина була ініциатором вступлення України в ЄС при орбану притому! що сталось? може в нас призедент та керівництво браковане? чи їм потрібто ще дати другого золотого ківіна від маслякова?
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23.06.2026 20:56 Ответить
+4
Мудакі...
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23.06.2026 20:43 Ответить

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