Венгрия блокирует открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы, - Politico

Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров Украины и Молдовы в рамках процесса вступления в ЕС.

Об этом два неназванных дипломата ЕС сообщили изданию Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Киев и Кишинев достигли важной вехи на своем пути к вступлению в блок, когда 15 июня страны ЕС единогласно одобрили открытие первого официального переговорного кластера для обеих стран. Этот шаг годами блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против вступления Украины в ЕС.

После открытия первого переговорного кластера Украина и Молдова заявили о намерении открыть остальные главы до середины июля.

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Что блокирует Будапешт?

Однако этот график пока находится под угрозой, поскольку во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока, в котором изложена общая позиция столиц стран ЕС.

Венгрия была единственной страной, выступившей против этого шага, который требует единодушного одобрения всех 27 членов. Предложение вновь обсудят на следующей неделе, отметили дипломаты.

Этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Петера Мадяра в отношении членства Украины в ЕС, добавляет Politico.

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Позиция действующего правительства Будапешта