Зеленський сподівається, що Польща та Угорщина підтримають відкриття кластерів для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна під час війни виконала необхідні вимоги для відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ до ЄС, і розраховує, що Польща та Угорщина не блокуватимуть євроінтеграцію.

Про це президент сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії, яка 1 липня розпочала головування у Раді ЄС, цитує Цензор.НЕТ.

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Україна виконала вимоги ЄС для старту всіх кластерів

Зеленський заявив, що Україна виконала всі необхідні умови, які ставив Брюссель. Він наголосив, що розраховує на підтримку всіх країн ЄС, попри політичні суперечки.

"Не зважаючи на Орбана і на все інше ми зробили все. Я сподіваюся, що Петер Мадяр все це підтримує. Я сподіваюся так само, що польський уряд це підтримує. Я думаю, важливо визначити, що, коли ми всі маємо правила – не просто політичні емоції, а правила – ми маємо зробити те, що ми маємо зробити", — сказав Зеленський.

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Позиція України щодо суперечок із Польщею та Угорщиною

Президент також прокоментував напружені відносини з окремими країнами ЄС, зокрема Польщею та Угорщиною. Він підкреслив, що Україна захищає не лише себе, а й Європу в цілому.

Зеленський зазначив, що історичні суперечки не повинні впливати на сьогоднішні рішення.

"Ми сусіди. І у нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак, ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і ми маємо бути одностайні зараз", — заявив президент.

Зеленський додав, що Україна готова бути надійним партнером і очікує взаємної підтримки від сусідів.

Раніше Угорщина висловила сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне своє ставлення до діячів ОУН та УПА, зокрема до Степана Бандери.

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