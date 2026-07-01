Є інформація від розвідки, що Росія готує масований удар по Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що є інформація від нашої розвідки про те, що Росія готує черговий масований обстріл України.
Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог готує новий масований удар
Голова держави заявив, що через загрозу обстрілу терміново повертається в Україну з Ірландії.
"Сьогодні є дуже неприємна інформація про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої пресконференції я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну", - сказав Зеленський.
Заклик до українців
- Президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі небезпеки.
"Дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей і сім'ї, користуватись укриттями й зважати на сигнали повітряної тривоги" - додав він.
Топ коментарі
+18 Vitaliy Mauler #573781
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+17 Татьяна Рогова
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