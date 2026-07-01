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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Наразі немає готовності України та РФ погодитися на однакові умови миру, - Вітакер

Вітакер: Немає ознак готовності України та РФ до спільного компромісу

Україна та Росія наразі не демонструють готовності погодитися на однакові умови для завершення війни та підписання мирної угоди.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер 1 липня в Брюсселі, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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"Не схоже, що обидві сторони готові"

"Як уже сказав наш президент, для танго потрібні двоє. Наразі не схоже, що обидві сторони готові погодитися на одну й ту саму угоду. Ми продовжимо працювати, продовжимо переговори. Але поки що ми ще не досягли цієї точки", - сказав американський дипломат.

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Підтримка України

Нагадаємо, що також посол США при Альянсі анонсував нові оголошення союзників на підтримку України в Анкарі, де 7-8 липня пройде саміт НАТО.

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Автор: 

перемовини (3847) росія (70685) війна в Україні (8652) Вітакер Метью (67)
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Топ коментарі
+4
Для танго з Гітлером потрібні двоє, каже всратий америнський фантомас. Чого ж вони з ним воювали, та з японцями? Танцювали би з ним свою ламбаду. Як каже Андрій Л., для ламбади потрібно двоє, ну ладно, можно більше.
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01.07.2026 19:09 Відповісти
+2
Тобто Україна повинна віддати кацапам все що вони хочуть то чому Америка не віддасть Аляску техас
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01.07.2026 19:16 Відповісти
+2
От в цьому і проблема, що Андрій Л. тільки каже (вважаючи себе знавцем всього на світі), але нічого не робить - хай все робить хтось інший (Андрій Л. на дивані посидить)...
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01.07.2026 19:17 Відповісти

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