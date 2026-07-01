Наразі немає готовності України та РФ погодитися на однакові умови миру, - Вітакер
Україна та Росія наразі не демонструють готовності погодитися на однакові умови для завершення війни та підписання мирної угоди.
Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер 1 липня в Брюсселі, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Не схоже, що обидві сторони готові"
"Як уже сказав наш президент, для танго потрібні двоє. Наразі не схоже, що обидві сторони готові погодитися на одну й ту саму угоду. Ми продовжимо працювати, продовжимо переговори. Але поки що ми ще не досягли цієї точки", - сказав американський дипломат.
Підтримка України
Нагадаємо, що також посол США при Альянсі анонсував нові оголошення союзників на підтримку України в Анкарі, де 7-8 липня пройде саміт НАТО.
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