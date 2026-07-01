На саміті НАТО в Анкарі слід очікувати довгострокових зобов’язань для підтримки України, - посол США Вітакер
Під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня очікується низка "суттєвих оголошень" для підтримки України, зокрема щодо ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для ЗСУ.
Про це сказав постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер у середу, 1 липня під час онлайн брифінгу напередодні саміту НАТО, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Союзники зобов'яжуться допомагати
"Вам слід очікувати довгострокових, стійких зобов’язань щодо підтримки України, які допоможуть їм продовжувати боротьбу, продовжувати успіх, який ми бачили, і водночас сигналізувати Росії, що цю війну слід припинити", - сказав Вітакер.
За словами посла, у питанні надання Україні допомоги "активізувалися" всі союзники, "але Сполучені Штати на цей час зробили для України більше, ніж будь-хто інший".
Заклик до Європи
"Ми запустили програму PURL, про яку я говорив багато разів, і ми продали нашим союзникам по НАТО системи американського виробництва на понад 6 млрд доларів, включаючи ракети ППО Patriot, PAC-3, які потім надали їх Україні", - розповів Вітакер.
Вітакер наголосив, що союзники "працюють разом, щоб підтримати Україну".
"Водночас ми очікуємо, що наші європейські союзники понесуть тягар війни на європейському континенті. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо, і ми очікуємо, що наші союзники приєднаються до нас у цих зусиллях. Українці продовжують чудово виконувати свою роботу на полі бою, і Purl була важливою частиною цього", - додав постійний представник США у НАТО.
- Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.
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