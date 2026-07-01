Проведення саміту НАТО в Албанії наступного року можуть переглянути, - ЗМІ

Вже наступного тижня у Туреччині відбудеться саміт НАТО, до якого лідери країн наразі активно готуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Водночас за даними Reuters, у проєкті заяви до саміту в Анкарі наразі не згадується проведення наступної зустрічі в Албанії, хоча раніше планувалося, що саміт 2027 року відбудеться саме там.

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Саміт під питанням через витрати на оборону

За інформацією Reuters, в останній версії документа лідери лише зазначають, що чекають на наступну зустріч, але без конкретного місця і часу.

Це відбувається на тлі того, що європейські члени НАТО намагаються продемонструвати президенту США Дональду Трампу прогрес у збільшенні оборонних витрат і уникнути конфліктів.

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Витрати Албанії та позиція союзників

Невизначеність також пов’язана з тим, що НАТО розглядає можливість відмови від щорічного проведення самітів.

Одне з джерел зазначило, що витрати Албанії на оборону можуть викликати невдоволення з боку США у разі проведення саміту в цій країні.

Раніше на саміті в Гаазі у 2025 році лідери НАТО заявляли, що наступні зустрічі відбудуться у Туреччині та Албанії. Там же союзники погодилися протягом 10 років спрямовувати 5 відсотків ВВП на оборону та пов’язані витрати.

Водночас деякі країни досі не досягли навіть рівня 2 відсотків ВВП. Минулого року Албанія, Чехія та Словенія не виконали цей показник, але заявили про намір його перевищити.

Уряд Албанії повідомив, що працює над збільшенням витрат і планує довести їх до 2,6 відсотка ВВП у 2026 році.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

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