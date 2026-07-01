Проведение саммита НАТО в Албании в следующем году могут пересмотреть, - СМИ

Уже на следующей неделе в Турции состоится саммит НАТО, к которому лидеры стран в настоящее время активно готовятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В то же время, по данным Reuters, в проекте заявления к саммиту в Анкаре пока не упоминается проведение следующей встречи в Албании, хотя ранее планировалось, что саммит 2027 года состоится именно там.

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Саммит под вопросом из-за расходов на оборону

По информации Reuters, в последней версии документа лидеры лишь отмечают, что ожидают следующей встречи, но без указания конкретного места и времени.

Это происходит на фоне того, что европейские члены НАТО пытаются продемонстрировать президенту США Дональду Трампу прогресс в увеличении оборонных расходов и избежать конфликтов.

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Расходы Албании и позиция союзников

Неопределенность также связана с тем, что НАТО рассматривает возможность отказа от ежегодного проведения саммитов.

Один из источников отметил, что расходы Албании на оборону могут вызвать недовольство со стороны США в случае проведения саммита в этой стране.

Ранее на саммите в Гааге в 2025 году лидеры НАТО заявляли, что следующие встречи пройдут в Турции и Албании. Там же союзники согласились в течение 10 лет направлять 5 процентов ВВП на оборону и связанные с ней расходы.

В то же время некоторые страны до сих пор не достигли даже уровня 2 процентов ВВП. В прошлом году Албания, Чехия и Словения не выполнили этот показатель, но заявили о намерении его превысить.

Правительство Албании сообщило, что работает над увеличением расходов и планирует довести их до 2,6 процента ВВП в 2026 году.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.

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