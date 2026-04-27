НАТО может отказаться от ежегодных саммитов лидеров
НАТО рассматривает возможность изменения формата проведения саммитов и отказа от ежегодных встреч лидеров альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обсуждение продолжается среди стран-членов организации, однако окончательное решение пока не принято.
В НАТО обсуждают новый формат саммитов
По данным собеседников агентства, часть государств-членов считает целесообразным уменьшить частоту проведения саммитов. Сейчас лидеры стран НАТО встречаются каждое лето, однако в прошлом формат и периодичность менялись в зависимости от вызовов в сфере безопасности.
Один из дипломатов отметил, что саммит 2027 года, который должен состояться в Албании, может пройти осенью. Также обсуждается вариант, при котором в 2028 году встреча вообще не будет проводиться.
Другой источник сообщил, что часть стран выступает за проведение саммитов раз в два года, но консенсуса по этому вопросу пока нет. Окончательное решение должен принять генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так есть чем заняться", - отметил один из собеседников.
Официальная позиция Альянса
В НАТО подчеркивают, что регулярные встречи глав государств и правительств остаются важным элементом координации. В то же время между саммитами союзники продолжают постоянные консультации, планирование и принятие решений по вопросам общей безопасности.
Пресс-секретарь Альянса подчеркнул, что независимо от формата, НАТО сохраняет непрерывность политического и оборонного взаимодействия.
Среди причин возможных изменений собеседники также упоминают организационную нагрузку и сложность согласования позиций в большом альянсе, насчитывающем десятки стран-членов.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции, однако формат участия пока не разглашается.
