НАТО может отказаться от ежегодных саммитов лидеров

Саммиты НАТО планируют сократить

НАТО рассматривает возможность изменения формата проведения саммитов и отказа от ежегодных встреч лидеров альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обсуждение продолжается среди стран-членов организации, однако окончательное решение пока не принято.

В НАТО обсуждают новый формат саммитов

По данным собеседников агентства, часть государств-членов считает целесообразным уменьшить частоту проведения саммитов. Сейчас лидеры стран НАТО встречаются каждое лето, однако в прошлом формат и периодичность менялись в зависимости от вызовов в сфере безопасности.

Один из дипломатов отметил, что саммит 2027 года, который должен состояться в Албании, может пройти осенью. Также обсуждается вариант, при котором в 2028 году встреча вообще не будет проводиться.

Другой источник сообщил, что часть стран выступает за проведение саммитов раз в два года, но консенсуса по этому вопросу пока нет. Окончательное решение должен принять генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так есть чем заняться", - отметил один из собеседников.

Официальная позиция Альянса

В НАТО подчеркивают, что регулярные встречи глав государств и правительств остаются важным элементом координации. В то же время между саммитами союзники продолжают постоянные консультации, планирование и принятие решений по вопросам общей безопасности.

Пресс-секретарь Альянса подчеркнул, что независимо от формата, НАТО сохраняет непрерывность политического и оборонного взаимодействия.

Среди причин возможных изменений собеседники также упоминают организационную нагрузку и сложность согласования позиций в большом альянсе, насчитывающем десятки стран-членов.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции, однако формат участия пока не разглашается.

Топ комментарии
+2
всі країни НАТО, які купують енергоносії в РФ мають бути виключені з альянсу з причини фінансування потенційного ворога.
27.04.2026 20:01 Ответить
+1
тут, один рудий лідар, вже відмовився від НАТО...
27.04.2026 19:59 Ответить
+1
Здувається альянс, зажравшийся, зажирівший, надутий, роздутий..
27.04.2026 20:01 Ответить
Так саме з-за нього, і винесено цю пропозицію - щоб "зберегти лице" США. Бо цей придурок обов'язково перетворить саміт у скандальне "реаліті-шоу"...
27.04.2026 20:10 Ответить
для трампла - це геть не "королівська" справа! та й так туди, навіть гегсет "кафір"- хрестоносець біцепсний не xоче їxати!
27.04.2026 22:52 Ответить
А "попонтуваться"? "Понти", для них - це "ВСЕ"!
28.04.2026 04:58 Ответить
всі країни НАТО, які купують енергоносії в РФ мають бути виключені з альянсу з причини фінансування потенційного ворога.
27.04.2026 20:01 Ответить
Всі країни НАТО, які купують енергоносії в рф, будуть продовжувати це робити навіть під час війни НАТИ з рф.
27.04.2026 20:06 Ответить
Ось це і є справжня суть НАТО США реально мали б поставити це питання ребром, або так або ***** бітте
27.04.2026 20:10 Ответить
Потрібно цю ідею загнати Трампу, що країни члени НАТО, які купують енергоносії у РФ мають платити аналогічну суму США за захист... або покинути альянс.
27.04.2026 20:14 Ответить
Давно про это писал.
27.04.2026 23:59 Ответить
Здувається альянс, зажравшийся, зажирівший, надутий, роздутий..
27.04.2026 20:01 Ответить
... перефінансований - пора на дієту!)))
27.04.2026 20:07 Ответить
Зрозуміло. Трамп буде демонстративно ігнорувати їх, а без США НАТО це збіговисько смішних косплеєрів.
27.04.2026 20:15 Ответить
Яка трагедія. Як багато світ втратить.🥴
27.04.2026 20:21 Ответить
Ясно. Нахріна світи тим, що там немає ладу.
27.04.2026 20:37 Ответить
Решили меньше позориться?
27.04.2026 21:02 Ответить
неочікуванна розумність від НАТО...обскакали трампа , комплементи... ...
27.04.2026 22:09 Ответить
👍👍👍
27.04.2026 23:12 Ответить
 
 