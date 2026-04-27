НАТО може відмовитися від щорічних самітів лідерів

НАТО розглядає можливість зміни формату проведення самітів і відмови від щорічних зустрічей лідерів альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, обговорення тривають серед країн-членів організації, однак остаточного рішення поки не ухвалено.

У НАТО обговорюють новий формат самітів

За даними співрозмовників агентства, частина держав-членів вважає за доцільне зменшити частоту проведення самітів. Наразі лідери країн НАТО зустрічаються щоліта, однак у минулому формат і періодичність змінювалися залежно від безпекових викликів.

Один із дипломатів зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, може пройти восени. Також обговорюється варіант, за якого у 2028 році зустріч взагалі не проводитиметься.

Інше джерело повідомило, що частина країн виступає за проведення самітів раз на два роки, але консенсусу щодо цього поки немає. Остаточне рішення має ухвалити генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися", — зазначив один зі співрозмовників.

Офіційна позиція Альянсу

У НАТО підкреслюють, що регулярні зустрічі глав держав і урядів залишаються важливим елементом координації. Водночас між самітами союзники продовжують постійні консультації, планування та ухвалення рішень щодо спільної безпеки.

Речник Альянсу наголосив, що незалежно від формату, НАТО зберігає безперервність політичної та оборонної взаємодії.

Серед причин можливих змін співрозмовники також згадують організаційне навантаження та складність узгодження позицій у великому альянсі, що налічує десятки країн-членів.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині, однак формат участі поки не розголошується.

