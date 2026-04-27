НАТО може відмовитися від щорічних самітів лідерів

НАТО розглядає можливість зміни формату проведення самітів і відмови від щорічних зустрічей лідерів альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, обговорення тривають серед країн-членів організації, однак остаточного рішення поки не ухвалено.

У НАТО обговорюють новий формат самітів

За даними співрозмовників агентства, частина держав-членів вважає за доцільне зменшити частоту проведення самітів. Наразі лідери країн НАТО зустрічаються щоліта, однак у минулому формат і періодичність змінювалися залежно від безпекових викликів.

Один із дипломатів зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, може пройти восени. Також обговорюється варіант, за якого у 2028 році зустріч взагалі не проводитиметься.

Інше джерело повідомило, що частина країн виступає за проведення самітів раз на два роки, але консенсусу щодо цього поки немає. Остаточне рішення має ухвалити генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися", — зазначив один зі співрозмовників.

Офіційна позиція Альянсу

У НАТО підкреслюють, що регулярні зустрічі глав держав і урядів залишаються важливим елементом координації. Водночас між самітами союзники продовжують постійні консультації, планування та ухвалення рішень щодо спільної безпеки.

Речник Альянсу наголосив, що незалежно від формату, НАТО зберігає безперервність політичної та оборонної взаємодії.

Серед причин можливих змін співрозмовники також згадують організаційне навантаження та складність узгодження позицій у великому альянсі, що налічує десятки країн-членів.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині, однак формат участі поки не розголошується.

+2
всі країни НАТО, які купують енергоносії в РФ мають бути виключені з альянсу з причини фінансування потенційного ворога.
27.04.2026 20:01 Відповісти
+1
тут, один рудий лідар, вже відмовився від НАТО...
27.04.2026 19:59 Відповісти
+1
Здувається альянс, зажравшийся, зажирівший, надутий, роздутий..
27.04.2026 20:01 Відповісти
Так саме з-за нього, і винесено цю пропозицію - щоб "зберегти лице" США. Бо цей придурок обов'язково перетворить саміт у скандальне "реаліті-шоу"...
27.04.2026 20:10 Відповісти
для трампла - це геть не "королівська" справа! та й так туди, навіть гегсет "кафір"- хрестоносець біцепсний не xоче їxати!
27.04.2026 22:52 Відповісти
А "попонтуваться"? "Понти", для них - це "ВСЕ"!
28.04.2026 04:58 Відповісти
Всі країни НАТО, які купують енергоносії в рф, будуть продовжувати це робити навіть під час війни НАТИ з рф.
27.04.2026 20:06 Відповісти
Ось це і є справжня суть НАТО США реально мали б поставити це питання ребром, або так або ***** бітте
27.04.2026 20:10 Відповісти
Потрібно цю ідею загнати Трампу, що країни члени НАТО, які купують енергоносії у РФ мають платити аналогічну суму США за захист... або покинути альянс.
27.04.2026 20:14 Відповісти
Давно про это писал.
27.04.2026 23:59 Відповісти
... перефінансований - пора на дієту!)))
27.04.2026 20:07 Відповісти
Зрозуміло. Трамп буде демонстративно ігнорувати їх, а без США НАТО це збіговисько смішних косплеєрів.
27.04.2026 20:15 Відповісти
Яка трагедія. Як багато світ втратить.🥴
27.04.2026 20:21 Відповісти
Ясно. Нахріна світи тим, що там немає ладу.
27.04.2026 20:37 Відповісти
Решили меньше позориться?
27.04.2026 21:02 Відповісти
неочікуванна розумність від НАТО...обскакали трампа , комплементи... ...
27.04.2026 22:09 Відповісти
👍👍👍
27.04.2026 23:12 Відповісти
 
 