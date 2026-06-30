Европа укрепляет оборону, не дублируя функции НАТО, - Каллас

Европейский Союз работает над укреплением собственного оборонного потенциала и не планирует дублировать функции НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью накануне визита в Турцию, пишет TRT Haber.

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Более сильная Европа в рамках Альянса

По словам Каллас, ЕС стремится усилить европейскую составляющую НАТО, чтобы укрепить весь Альянс. Для этого выявляются существующие пробелы в потенциале.

"Для нас важно укреплять европейскую составляющую НАТО, тем самым делая сильнее весь Альянс. Для этого мы выявляем существующие пробелы в потенциале. Кроме того, мы поощряем государства-члены к совместным закупкам, ведь некоторые оборонные возможности слишком дороги, чтобы одна страна могла обеспечить их самостоятельно", - сказала она.

По ее словам, ЕС также изучает, как сделать оборонные расходы более эффективными для укрепления коллективной безопасности.

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Без дублирования НАТО и без общей армии

Каллас подчеркнула, что Брюссель поддерживает постоянную координацию с Альянсом и не намерен дублировать его функции.

"Наша цель - не создавать никакого дублирования. Именно поэтому мы постоянно поддерживаем тесный контакт с НАТО", - отметила она.

Она также отвергла идею создания единой европейской армии. По ее словам, каждое государство ЕС уже имеет собственные вооружённые силы, которые являются частью системы коллективной обороны НАТО. Приоритетом остаётся укрепление имеющихся возможностей и увеличение инвестиций в сферу обороны.

Кая Каллас пребывает с двухдневным официальным визитом в Турции 29–30 июня. В состав делегации входят еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

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