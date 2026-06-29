Россия может начать ограниченную военную операцию против НАТО после войны в Украине, — Минобороны Нидерландов

Министерство обороны Нидерландов в своей новой оборонной стратегии предупредило, что после завершения войны в Украине Российская Федерация может решиться на ограниченную по масштабам военную операцию против одной из стран НАТО.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в ежегодном документе о стратегии оборонной политики Министерства обороны Нидерландов, опубликованном изданием NU.nl.

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Прогнозы разведки: от "серой зоны" до открытого нападения

В Нидерландах отмечают, что европейская архитектура безопасности претерпела изменения. Российский режим не планирует останавливаться на достигнутом и рассматривает европейские страны как потенциальные цели для будущих гибридных или локальных военных ударов.

"Европа оказалась в "серой зоне" между войной и миром. По данным разведывательных служб, Россия готовится к длительной конфронтации с Европой. В худшем случае Россия начнет ограниченную военную операцию против члена НАТО после завершения войны против Украины", — отмечается в правительственном документе.

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Оборона Нидерландов

Анализируя уроки полномасштабной войны в Украине, нидерландское командование заявило, что современное поле боя полностью контролируется беспилотными технологиями. Именно массовое использование БПЛА сейчас приводит к наибольшему количеству потерь с обеих сторон.

Поэтому Министерство обороны Нидерландов намерено двигаться в этом направлении и в течение пяти лет "более половины оперативных результатов должно быть достигнуто с помощью беспилотных систем".

Правительство страны планирует поэтапно инвестировать в оборонный сектор 20 миллиардов евро, которые будут освоены к 2035 году;

Благодаря этому финансовому вливанию Нидерланды не просто выполнят, а существенно превысят стандарт НАТО, доведя свои ежегодные расходы на оборону до 3,5% от ВВП страны.

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