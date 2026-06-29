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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Росія може почати обмежену військову операцію проти НАТО після війни в Україні, - Міноборони Нідерландів

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Міністерство оборони Нідерландів у своїй новій оборонній стратегії попередило, що після завершення війни в Україні Російська Федерація може наважитися на обмежену за масштабами військову операцію проти однієї з країн НАТО.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у щорічному документі про стратегію оборонної політики Міністерства оборони Нідерландів, оприлюдненому виданням NU.nl.

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Прогнози розвідки: від "сірої зони" до відкритого нападу

У Нідерландах наголошують, що європейська архітектура безпеки зазнала змін. Російський режим не планує зупинятися на досягнутому і розглядає європейські країни як потенційні цілі для майбутніх гібридних чи локальних військових ударів.

"Європа опинилася в 'сірій зоні' між війною та миром. За даними розвідувальних служб, Росія готується до тривалої конфронтації з Європою. У найгіршому разі Росія розпочне обмежену військову операцію проти члена НАТО після завершення війни проти України", - зазначено в урядовому документі.

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Оборона Нідерландів

Аналізуючи уроки повномасштабної війни в Україні, нідерландське командування заявило, що сучасне поле бою повністю контролюється безпілотними технологіями. Саме масове використання БПЛА зараз зумовлює найбільшу кількість втрат з обох сторін.

Тому Міністерство оборони Нідерландів хоче рухатися в цьому напрямку і протягом п'яти років "більше ніж половина оперативних результатів має бути досягнуто за допомогою безпілотних систем".

  • Уряд країни планує поетапно інвестувати в оборонний сектор у розмірі 20 мільярдів євро, які будуть освоєні до 2035 року;

  • Завдяки цьому фінансовому вливанню Нідерланди не просто виконають, а суттєво перевищать стандарт НАТО, довівши свої щорічні витрати на оборону до 3,5% від ВВП країни.

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НАТО (7272) Нідерланди (1709) росія (70652)
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Топ коментарі
+4
Глибоченько занепокоююсь 😆
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29.06.2026 18:37 Відповісти
+4
Після закінчення війни в Україні каzапам не буде чим воювати?
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29.06.2026 18:38 Відповісти
+3
Готуватись треба,але ще не було випадку за весь час існування НАТО,щоби росіяни посміли,як це на Україну, напасти.
Нападають там,де є кращі умови для них для нападу.А слуги постарались,як ніхто ніде.
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29.06.2026 18:44 Відповісти

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