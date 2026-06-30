Європа зміцнює оборону, не дублюючи функції НАТО, - Каллас

Європейський Союз працює над зміцненням власних оборонних спроможностей і не планує дублювати функції НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю напередодні візиту до Туреччини, пише TRT Haber.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сильніша Європа всередині Альянсу

За словами Каллас, ЄС прагне посилити європейську складову НАТО, щоб зміцнити весь Альянс. Для цього визначаються наявні прогалини у спроможностях.

"Для нас важливо зміцнювати європейську складову НАТО, роблячи таким чином сильнішим увесь Альянс. Для цього ми визначаємо наявні прогалини у спроможностях. Крім того, ми заохочуємо держави-члени до спільних закупівель, адже деякі оборонні спроможності є надто дорогими, щоб одна країна могла забезпечити їх самотужки", – сказала вона.

За її словами, ЄС також вивчає, як зробити оборонні витрати ефективнішими для посилення колективної безпеки.

Також читайте: Європа має бути проєктом миру, але зі зброєю, - Міхал

Без дублювання НАТО і без спільної армії

Каллас наголосила, що Брюссель підтримує постійну координацію з Альянсом і не має наміру дублювати його функції.

"Наша мета – не створювати жодного дублювання. Саме тому ми постійно підтримуємо тісний контакт із НАТО", – зазначила вона.

Вона також відкинула ідею створення єдиної європейської армії. За її словами, кожна держава ЄС вже має власні збройні сили, які є частиною системи колективної оборони НАТО. Пріоритетом залишається зміцнення наявних спроможностей і збільшення інвестицій у сферу оборони.

Кая Каллас перебуває з дводенним офіційним візитом у Туреччині 29–30 червня. До складу делегації входять єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

Читайте: Росія може почати обмежену військову операцію проти НАТО після війни в Україні, - Міноборони Нідерландів