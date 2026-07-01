На саммите НАТО в Анкаре следует ожидать долгосрочных обязательств по поддержке Украины, — посол США Уитакер

В ходе саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля ожидается ряд "важных заявлений" в поддержку Украины, в частности касательно инициативы PURL по закупке американского оружия для ВСУ.

Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитакер в среду, 1 июля, во время онлайн-брифинга накануне саммита НАТО, цитирует "Интерфакс-Украина", передаёт Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Союзники обязуются помогать

"Вам следует ожидать долгосрочных, устойчивых обязательств по поддержке Украины, которые помогут ей продолжать борьбу, продолжать тот успех, который мы видели, и в то же время дать понять России, что эту войну нужно прекратить", — сказал Уитакер.

По словам посла, в вопросе оказания помощи Украине "активизировались" все союзники, "но Соединенные Штаты на данный момент сделали для Украины больше, чем кто-либо другой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия на саммите НАТО будет призывать усилить финансовую поддержку Украины, — Мерц

Призыв к Европе

"Мы запустили программу PURL, о которой я говорил много раз, и мы продали нашим союзникам по НАТО системы американского производства на сумму более 6 млрд долларов, включая ракеты ПВО Patriot, PAC-3, которые затем были предоставлены Украине", — рассказал Уитакер.

Уитакер подчеркнул, что союзники "работают вместе, чтобы поддержать Украину".

"В то же время мы ожидаем, что наши европейские союзники возьмут на себя бремя войны на европейском континенте. Мы будем продолжать делать то, что делаем, и ожидаем, что наши союзники присоединятся к нам в этих усилиях. Украинцы продолжают отлично справляться со своей задачей на поле боя, и Purl сыграла важную роль в этом", — добавил постоянный представитель США в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение саммита НАТО в Албании в следующем году могут пересмотреть, — СМИ