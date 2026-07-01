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Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
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На данный момент Украина и РФ не готовы согласиться на одинаковые условия мира, — Уитакер

Витакер: Нет признаков готовности Украины и РФ к совместному компромиссу

Украина и Россия пока не демонстрируют готовности согласиться на одинаковые условия для прекращения войны и подписания мирного соглашения.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер 1 июля в Брюсселе, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Не похоже, что обе стороны готовы"

"Как уже сказал наш президент, для танго нужны двое. Пока не похоже, что обе стороны готовы согласиться на одно и то же соглашение. Мы продолжим работать, продолжим переговоры. Но пока что мы еще не достигли этой точки", — сказал американский дипломат.

Читайте также: РФ должна заключить мирное соглашение, время не на её стороне, — США в Совбезе ООН призвали к прекращению огня

Поддержка Украины

Напомним, что посол США при НАТО также анонсировал новые заявления союзников в поддержку Украины в Анкаре, где 7-8 июля пройдет саммит НАТО.

Читайте также: На саммите НАТО в Анкаре следует ожидать долгосрочных обязательств по поддержке Украины, — посол США Витакер

Автор: 

переговоры (5858) россия (98139) война в Украине (8590) Уитакер Мэтью (67)
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Топ комментарии
+3
Для танго з Гітлером потрібні двоє, каже всратий америнський фантомас. Чого ж вони з ним воювали, та з японцями? Танцювали би з ним свою ламбаду. Як каже Андрій Л., для ламбади потрібно двоє, ну ладно, можно більше.
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01.07.2026 19:09 Ответить
+2
Тобто Україна повинна віддати кацапам все що вони хочуть то чому Америка не віддасть Аляску техас
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01.07.2026 19:16 Ответить
+1
А могла б бути, якби всі не були такими боягузами.
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01.07.2026 19:15 Ответить

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