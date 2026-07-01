На данный момент Украина и РФ не готовы согласиться на одинаковые условия мира, — Уитакер
Украина и Россия пока не демонстрируют готовности согласиться на одинаковые условия для прекращения войны и подписания мирного соглашения.
Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер 1 июля в Брюсселе, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Не похоже, что обе стороны готовы"
"Как уже сказал наш президент, для танго нужны двое. Пока не похоже, что обе стороны готовы согласиться на одно и то же соглашение. Мы продолжим работать, продолжим переговоры. Но пока что мы еще не достигли этой точки", — сказал американский дипломат.
Поддержка Украины
Напомним, что посол США при НАТО также анонсировал новые заявления союзников в поддержку Украины в Анкаре, где 7-8 июля пройдет саммит НАТО.
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