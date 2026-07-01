Есть информация от разведки, что Россия готовит массированный удар по Украине, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у нашей разведки есть информация о том, что Россия готовит очередной массированный обстрел Украины.
Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг готовит новый массированный удар
Глава государства заявил, что из-за угрозы обстрела срочно возвращается в Украину из Ирландии.
"Сегодня поступила очень неприятная информация о подготовке очередного массированного удара со стороны России. Есть данные разведки, и сразу после нашей пресс-конференции я вместе с командой очень быстро вернусь в Украину", — сказал Зеленский.
Призыв к украинцам
- Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия в случае опасности.
"Очень прошу наших людей быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей и семьи, пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги", — добавил он.
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