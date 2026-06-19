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Путин слабеет, поэтому может усиливать удары по Украине, - Зеленский призвал пользоваться укрытиями

Зеленский заявил, что РФ может усилить удары по Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может усилить удары по Украине.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Путин становится слабым, слабеет. И политически, и на поле боя, и физически. Поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям, ракетами и дронами. 

Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, Украина сегодня нужна НАТО де-юре, ведь именно украинская армия сдерживает полномасштабную российскую агрессию.

Он подчеркнул, что у Путина одна цель - восстановление Советского Союза, а без Украины это невозможно.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24575) обстрел (33234) путин владимир (32617) россия (97976)
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Топ комментарии
+4
В сумській області повітряна тривога 22 години на добу. Кожен день. Якщо слухати потужного,то з укриття ,якщо воно звісно є можна не виходити зовсім . Вся область в укриттях ,ніхто не працює,не навчається ,всі в укриттях
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19.06.2026 08:36 Ответить
+3
Щось мені незрозуміло---"слабшає, але посилює удари"
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19.06.2026 08:31 Ответить
+3
А ти гнида скільки гнида укриттів зробив?Підор гундосий,шоб ти здохі весь твій виплодок.
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19.06.2026 08:35 Ответить

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