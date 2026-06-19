Путин слабеет, поэтому может усиливать удары по Украине, - Зеленский призвал пользоваться укрытиями

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может усилить удары по Украине.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Путин становится слабым, слабеет. И политически, и на поле боя, и физически. Поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям, ракетами и дронами.

Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, Украина сегодня нужна НАТО де-юре, ведь именно украинская армия сдерживает полномасштабную российскую агрессию.

Он подчеркнул, что у Путина одна цель - восстановление Советского Союза, а без Украины это невозможно.

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