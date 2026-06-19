Путин слабеет, поэтому может усиливать удары по Украине, - Зеленский призвал пользоваться укрытиями
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия может усилить удары по Украине.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Путин становится слабым, слабеет. И политически, и на поле боя, и физически. Поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям, ракетами и дронами.
Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, Украина сегодня нужна НАТО де-юре, ведь именно украинская армия сдерживает полномасштабную российскую агрессию.
Он подчеркнул, что у Путина одна цель - восстановление Советского Союза, а без Украины это невозможно.
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+4 Ігор Солодкий #620666
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