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Путін слабшає, тому може посилювати удари по Україні, - Зеленський закликав користуватися укриттями

Зеленський заявив, що РФ може посилити удари по Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилити удари по Україні.

Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Путін стає слабким, слабшає. І політично, і на полі бою, і фізично. Тому може посилювати удари по нам, по наших людях, ракетами і дронами. 

Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу", - наголосив він.

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За словами Зеленського, Україна сьогодні потрібна НАТО де-юре, адже саме українська армія стримує повномасштабну російську агресію.

Він наголосив, що Путін має одну мету - повернення Радянського Союзу, а без України це неможливо.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28099) обстріл (34588) путін володимир (25507) росія (70513)
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Топ коментарі
+9
В сумській області повітряна тривога 22 години на добу. Кожен день. Якщо слухати потужного,то з укриття ,якщо воно звісно є можна не виходити зовсім . Вся область в укриттях ,ніхто не працює,не навчається ,всі в укриттях
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19.06.2026 08:36 Відповісти
+8
Де логіка,а де ішак ?
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19.06.2026 08:36 Відповісти
+8
А ты их построил эти убежища ишак цирковой. За 4 года войны?
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19.06.2026 09:11 Відповісти

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