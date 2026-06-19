Путін слабшає, тому може посилювати удари по Україні, - Зеленський закликав користуватися укриттями

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилити удари по Україні.

Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Путін стає слабким, слабшає. І політично, і на полі бою, і фізично. Тому може посилювати удари по нам, по наших людях, ракетами і дронами.

Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу", - наголосив він.

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За словами Зеленського, Україна сьогодні потрібна НАТО де-юре, адже саме українська армія стримує повномасштабну російську агресію.

Він наголосив, що Путін має одну мету - повернення Радянського Союзу, а без України це неможливо.

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