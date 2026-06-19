Путін слабшає, тому може посилювати удари по Україні, - Зеленський закликав користуватися укриттями
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилити удари по Україні.
Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Путін стає слабким, слабшає. І політично, і на полі бою, і фізично. Тому може посилювати удари по нам, по наших людях, ракетами і дронами.
Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна сьогодні потрібна НАТО де-юре, адже саме українська армія стримує повномасштабну російську агресію.
Він наголосив, що Путін має одну мету - повернення Радянського Союзу, а без України це неможливо.
Топ коментарі
+9 Ігор Солодкий #620666
показати весь коментар19.06.2026 08:36 Відповісти Посилання
+8 Prov
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+8 Anjey #620571
показати весь коментар19.06.2026 09:11 Відповісти Посилання
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