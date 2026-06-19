Україна готова до перемовин з Путіним, попри те, що він безумець, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із російським диктатором Путіним.
Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що у Брюсселі відбулося засідання ради Україна - Європейська рада, яке було найдовшим за участю України.
"Головні висновки всіх партнерів: Україна сильна. Всі це визнають. Путін - не хоче зупинятись. Всі його розмови про те, що він хоче миру, все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - наголосив президент.
Він наголосив, що Європа має "включитися на повну": у санкціях, конфіскації російських активів і фінансуванні України.
"Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець - це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. ... Безумовно Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично.
І тому якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки - він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", - додав Зеленський.
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