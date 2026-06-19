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Новини переговори з РФ
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Україна готова до перемовин з Путіним, попри те, що він безумець, - Зеленський

Зеленський вкотре заявив про готовність до переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із російським диктатором Путіним.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що у Брюсселі відбулося засідання ради Україна - Європейська рада, яке було найдовшим за участю України.

"Головні висновки всіх партнерів: Україна сильна. Всі це визнають. Путін - не хоче зупинятись. Всі його розмови про те, що він хоче миру, все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - наголосив президент.

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Він наголосив, що Європа має "включитися на повну": у санкціях, конфіскації російських активів і фінансуванні України.

"Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець - це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. ... Безумовно Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично.

І тому якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки - він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28099) путін володимир (25507) переговори з Росією (1620)
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Топ коментарі
+8
Ніт, Україна не готова до переговорів. У зеленому оточенні навіть немає жодного професійного проукраїнського перемовника. Арахамія і Подоляк цьому підтвердження.
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19.06.2026 08:26 Відповісти
+5
Перемовини про що?!
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19.06.2026 08:22 Відповісти
+5
Та вже не треба, тим більш поспішати. Говорити з ними немає про що, все інше скоро саме вирішиться.
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19.06.2026 08:24 Відповісти

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