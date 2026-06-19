Україна і Болгарія можуть укласти угоду Drone Deal

Індустрія дронів

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим президент України Володимир Зеленський запропонував розпочати роботу над форматом Drone Deal та домовився про підготовку нових двосторонніх документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

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За словами глави держави, окрему увагу співрозмовники приділили підготовці українсько-болгарських консультацій для запуску нових ініціатив.

Україна запропонувала Болгарії укласти Drone Deal

Під час переговорів Зеленський запропонував Болгарії розпочати спільну роботу над спеціальною двосторонньою угодою у форматі Drone Deal.

Президент не уточнив деталей майбутньої домовленості, однак зазначив, що вона стане одним із напрямів розвитку співпраці між країнами.

За підсумками зустрічі сторони домовилися доручити своїм командам опрацювати всі порушені питання та підготувати пакет двосторонніх документів, необхідних для реалізації досягнутих домовленостей.

Що таке Drone Deal?

Drone Deal - це запропонований формат стратегічної співпраці між Україною та країнами-партнерами у сфері виробництва, фінансування та постачання безпілотників. Це не одна конкретна міжнародна угода, а концепція, яку просуває Україна для масштабування виробництва дронів.

Основна ідея Drone Deal полягає в тому, що:

Україна надає свої технології, досвід бойового застосування та виробничі можливості.

Країни-партнери інвестують у виробництво українських безпілотників або спільно створюють нові виробничі потужності.

Виготовлені дрони частково передаються Україні для потреб оборони, а частково можуть використовуватися для посилення обороноздатності самих партнерів.

Ініціатива має кілька ключових цілей:

наростити виробництво дронів для українських Сил оборони;

залучити іноземні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс;

створити довгострокове партнерство у сфері військових технологій;

посилити європейську оборонну промисловість завдяки українському досвіду.

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