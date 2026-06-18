Українські НРК "Терміт" вироблятимуть у Німеччині: підписано домовленість, - Федоров

Індустрія дронів

Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво українських НРК "Терміт" у Німеччині. Буде вироблено декілька тисяч одиниць за кошти німецької сторони.

Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров за результатами зустрічі на "Рамштайні" із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, де також було підписано домовленість про розвиток антибалістичної програми.

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Про що йдеться

"Підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів "Терміт" у Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в межах проєкту для Сил оборони буде вироблено декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони. Це ще один крок до масштабування українських оборонних технологій разом із партнерами.

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Допомога від Німеччини

Також Федоров подякував Німеччині та Пісторіусу за новий пакет військової допомоги, підтримку антибалістичної програми й рішень, які посилюють українську оборону та безпеку всієї Європи.

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