Україна терміново потребує більше НРК і далекобійних артилерійських снарядів, - Зеленський

Сили оборони України наразі зіштовхуються з дефіцитом наземних роботизованих комплексів (НРК) та далекобійних артилерійських боєприпасів, оскільки поточні обсяги європейського виробництва та виділене фінансування не покривають реальних потреб фронту.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на "Рамштайні", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посилення фронту

Глава держави заявив, що попри всі зусилля західного оборонно-промислового комплексу, темпи постачання критично важливої номенклатури озброєнь суттєво відстають від динаміки боїв.

"Зараз Україні недостатньо і наземних роботизованих комплексів, і далекобійних артилерійських снарядів. Коштів, які виділяють на ці потреби, недостатньо. Так само недостатніми є обсяги, які виробляє Європа, і те, що отримує українська армія. Водночас ці спроможності можна і треба збільшити, адже відповідний промисловий та технологічний потенціал є", - зауважив Зеленський.

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Глобальний обмін досвідом: Drone Deal

Зеленський додав, що Київ готовий ще активніше масштабувати свої напрацювання в межах міжнародного формату Drone Deal.

На сьогодні до цієї ініціативи, спрямованої на розвиток безпілотних технологій, уже офіційно залучені 15 країн НАТО та 12 держав, які не входять до Північноатлантичного альянсу.

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