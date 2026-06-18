Украина срочно нуждается в большем количестве НРК и дальнобойных артиллерийских снарядов, - Зеленский

Силы обороны Украины в настоящее время сталкиваются с дефицитом наземных роботизированных комплексов (НРК) и дальнобойных артиллерийских боеприпасов, поскольку текущие объемы европейского производства и выделенное финансирование не покрывают реальных потребностей фронта.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на "Рамштайне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрепление фронта

Глава государства заявил, что, несмотря на все усилия западного оборонно-промышленного комплекса, темпы поставок критически важной номенклатуры вооружений существенно отстают от динамики боевых действий.

"Сейчас Украине не хватает и наземных роботизированных комплексов, и дальнобойных артиллерийских снарядов. Средств, выделяемых на эти нужды, недостаточно. Так же недостаточны и объемы, производимые Европой, и то, что получает украинская армия. В то же время эти возможности можно и нужно увеличить, ведь соответствующий промышленный и технологический потенциал есть", — отметил Зеленский.

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Глобальный обмен опытом: Drone Deal

Зеленский добавил, что Киев готов еще активнее масштабировать свои наработки в рамках международного формата Drone Deal.

На сегодняшний день к этой инициативе, направленной на развитие беспилотных технологий, уже официально присоединились 15 стран НАТО и 12 государств, не входящих в Североатлантический альянс.

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