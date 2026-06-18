Украина срочно нуждается в большем количестве НРК и дальнобойных артиллерийских снарядов, - Зеленский
Силы обороны Украины в настоящее время сталкиваются с дефицитом наземных роботизированных комплексов (НРК) и дальнобойных артиллерийских боеприпасов, поскольку текущие объемы европейского производства и выделенное финансирование не покрывают реальных потребностей фронта.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на "Рамштайне", сообщает Цензор.НЕТ.
Укрепление фронта
Глава государства заявил, что, несмотря на все усилия западного оборонно-промышленного комплекса, темпы поставок критически важной номенклатуры вооружений существенно отстают от динамики боевых действий.
"Сейчас Украине не хватает и наземных роботизированных комплексов, и дальнобойных артиллерийских снарядов. Средств, выделяемых на эти нужды, недостаточно. Так же недостаточны и объемы, производимые Европой, и то, что получает украинская армия. В то же время эти возможности можно и нужно увеличить, ведь соответствующий промышленный и технологический потенциал есть", — отметил Зеленский.
Глобальный обмен опытом: Drone Deal
Зеленский добавил, что Киев готов еще активнее масштабировать свои наработки в рамках международного формата Drone Deal.
- На сегодняшний день к этой инициативе, направленной на развитие беспилотных технологий, уже официально присоединились 15 стран НАТО и 12 государств, не входящих в Североатлантический альянс.
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