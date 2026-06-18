Україна та Німеччина підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики, - Зеленський

Міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістичних систем.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

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Спільний крок

"Україна і Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є у Німеччині. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом. В Україні є компанія, яка спроможна виробляти балістичні ракети, Fire Point іде до цього. І у вас є спроможні компанії також. Ми обговорювали це", - зазначив Зеленський.

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Ракетні удари РФ

За його словами, російська сторона покладається у війні "на одну останню річ – постійні ракетні удари".

Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності.

"Ми захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему", – додав президент.

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