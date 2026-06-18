Украина и Германия подписали соглашение об объединении усилий по разработке антибаллистики, - Зеленский

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали соглашение об объединении усилий по разработке противоракетных систем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

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Совместный шаг

"Украина и Германия делают очень важный, на мой взгляд, совместный шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть у Германии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности. В Украине есть компания, способная производить баллистические ракеты, Fire Point идет к этому. И у вас тоже есть способные компании. Мы обсуждали это", — отметил Зеленский.

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Ракетные удары РФ

По его словам, российская сторона полагается в войне "на одну последнюю вещь — постоянные ракетные удары".

Зеленский подчеркнул, что у российского диктатора Владимира Путина есть баллистические ракеты, поэтому нам нужны противоракетные средства.

"Мы защищаемся от крылатых ракет, но российские баллистические ракеты остаются проблемой, и нам нужен ответ на эту проблему", — добавил президент.

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