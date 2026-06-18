Украинские НРК "Термит" будут производить в Германии: подписано соглашение, — Федоров
Индустрия дронов
Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве украинских НРК "Термит" в Германии. Будет произведено несколько тысяч единиц за счет средств немецкой стороны.
Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров по итогам встречи в "Рамштайне" с министром обороны Германии Борисом Писториусом, где также было подписано соглашение о развитии антибаллистической программы.
О чем идет речь
"Подписано соглашение о совместном производстве украинских наземных роботизированных комплексов "Термит" в Германии", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках проекта для Сил обороны будет произведено несколько тысяч НРК за счет средств немецкой стороны. Это еще один шаг к масштабированию украинских оборонных технологий совместно с партнерами.
Помощь от Германии
Кроме того, Федоров поблагодарил Германию и Писториуса за новый пакет военной помощи, поддержку антибаллистической программы и решения, укрепляющие украинскую оборону и безопасность всей Европы.
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