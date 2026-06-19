Украина и Болгария могут заключить соглашение Drone Deal

Индустрия дронов

В ходе встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым президент Украины Владимир Зеленский предложил приступить к работе над форматом Drone Deal и договорился о подготовке новых двусторонних документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента.

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По словам главы государства, особое внимание собеседники уделили подготовке украинско-болгарских консультаций для запуска новых инициатив.

Украина предложила Болгарии заключить Drone Deal

В ходе переговоров Зеленский предложил Болгарии начать совместную работу над специальным двусторонним соглашением в формате Drone Deal.

Президент не уточнил деталей будущего соглашения, однако отметил, что оно станет одним из направлений развития сотрудничества между странами.

По итогам встречи стороны договорились поручить своим командам проработать все затронутые вопросы и подготовить пакет двусторонних документов, необходимых для реализации достигнутых договоренностей.

Что такое Drone Deal?

Drone Deal - это предложенный формат стратегического сотрудничества между Украиной и странами-партнерами в сфере производства, финансирования и поставок беспилотников. Это не одно конкретное международное соглашение, а концепция, которую продвигает Украина для масштабирования производства дронов.

Основная идея Drone Deal заключается в следующем:

Украина предоставляет свои технологии, опыт боевого применения и производственные возможности.

Страны-партнеры инвестируют в производство украинских беспилотников или совместно создают новые производственные мощности.

Изготовленные дроны частично передаются Украине для нужд обороны, а частично могут использоваться для укрепления обороноспособности самих партнеров.

У инициативы есть несколько ключевых целей:

нарастить производство дронов для украинских Сил обороны;

привлечь иностранные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс;

создать долгосрочное партнерство в сфере военных технологий;

укрепить европейскую оборонную промышленность благодаря украинскому опыту.

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