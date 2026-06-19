Украина готова к переговорам с Путиным, несмотря на то, что он безумец, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российским диктатором Путиным.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что в Брюсселе состоялось заседание Совета "Украина – Европейский совет", которое стало самым длительным с участием Украины.

"Главные выводы всех партнеров: Украина сильна. Все это признают. Путин не хочет останавливаться. Все его разговоры о том, что он хочет мира, — все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное — вместе и остановим", — подчеркнул президент.

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Он подчеркнул, что Европа должна "включиться на полную": в санкциях, конфискации российских активов и финансировании Украины.

"Путин хочет, чтобы у нас всё горело. И он безумец — это чувствуют партнёры. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. ... Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы. Победы не будет. Он физически боится своей армии.

И поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, — он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", — добавил Зеленский.

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