Зеленский надеется, что Польша и Венгрия поддержат открытие кластеров для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в условиях войны выполнила необходимые требования для открытия всех кластеров в переговорах о вступлении в ЕС и рассчитывает, что Польша и Венгрия не будут блокировать евроинтеграцию.

Об этом президент заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии, которая 1 июля начала председательствовать в Совете ЕС, цитирует Цензор.НЕТ.

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Украина выполнила требования ЕС для запуска всех кластеров

Зеленский заявил, что Украина выполнила все необходимые условия, которые ставил Брюссель. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку всех стран ЕС, несмотря на политические споры.

"Несмотря на Орбана и все остальное, мы сделали все. Я надеюсь, что Петер Мадяр все это поддерживает. Я также надеюсь, что польское правительство это поддерживает. Я думаю, важно определить, что, когда у нас у всех есть правила — не просто политические эмоции, а правила — мы должны сделать то, что должны сделать", — сказал Зеленский.

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Позиция Украины по поводу споров с Польшей и Венгрией

Президент также прокомментировал напряженные отношения с отдельными странами ЕС, в частности с Польшей и Венгрией. Он подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и Европу в целом.

Зеленский отметил, что исторические споры не должны влиять на сегодняшние решения.

"Мы соседи. И у нас есть определенные трудности в нашей истории. Но у большинства стран в истории есть трудности в прошлом. Однако мы сейчас живем в настоящем, сталкиваемся с агрессией против нас, и мы должны быть едины сейчас", — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова быть надежным партнером и ожидает взаимной поддержки от соседей.

Ранее Венгрия выразила сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не пересмотрит свое отношение к деятелям ОУН и УПА, в частности к Степану Бандере.

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