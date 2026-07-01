В июле есть высокие шансы открыть остальные 5 переговорных кластеров о вступлении в ЕС, - Зеленский

1 июля Ирландия начинает председательствовать в Совете ЕС. Президент Владимир Зеленский поздравил Дублин и рассказал о своих ожиданиях.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Благодарю Кипр за плодотворное и содержательное председательство в Совете Европейского Союза. За эти полгода нам удалось открыть первый кластер и официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Мы активировали финансовый пакет поддержки от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Был одобрен 20-й пакет санкций против России. Все эти исторические шаги сделали Украину и нашу Европу сильнее. Благодарен за такую результативную работу и наше сотрудничество", - говорится в сообщении.

Зеленский надеется, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС не будет потеряно ни одного месяца.

Читайте: Поражены НПЗ в Уфе и объект российского ВПК в Пензенской области РФ, - Зеленский. ВИДЕО

"Сейчас, в июле, есть высокие шансы открыть остальные пять переговорных кластеров. Никаких существенных препятствий для этого нет. Рассчитываем также, что справедливое давление на Россию будет усиливаться. Сейчас наступил такой момент, когда благодаря нашим далекобойным санкциям и санкциям средней дальности Россия стала особенно уязвимой.

Эти успехи следует поддержать новыми решительными шагами Европы и других наших партнеров. И не менее важно, чтобы Евросоюз был максимально результативным во всех программах, укрепляющих Европу, в частности в нашем совместном оборонном сотрудничестве. Украина готова к активной работе, потому что наша общая сила и единство – это основа нашей общей безопасности", – подытожил он.

Читайте также: Залужный сообщил Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты. Банковая пыталась его отговорить, - СМИ