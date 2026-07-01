У липні є високі шанси відкрити решту 5 переговорних кластерів про вступ до ЄС, - Зеленський

1 липня Ірландія розпочинає головування в Раді ЄС. Президент Володимир Зеленський привітав Дублін та розповів про очікування.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Дякую Кіпру за плідне та змістовне головування в Раді Європейського Союзу. За ці пів року нам вдалося відкрити перший кластер та офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС. Ми активували фінансовий пакет підтримки від Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Був схвалений 20-й пакет санкцій проти Росії. Всі ці історичні кроки зробили Україну та нашу Європу сильнішими. Вдячний за таку результативну роботу та нашу співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Зеленський сподівається, що під час головування Ірландії в Раді ЄС не буде втрачено жодного місяця.

Читайте: Уражено НПЗ в Уфі та об’єкт російського ВПК у Пензенській області РФ, - Зеленський. ВIДЕО

"Зараз, у липні, є високі шанси відкрити решту пʼять переговорних кластерів. Жодних сутнісних перепон цьому немає. Розраховуємо також, що справедливий тиск на Росію буде розширюватись. Зараз такий момент, коли завдяки нашим далекобійним санкціям та санкціям середньої дальності Росія стала особливо чутливою.

Ці успіхи варто підтримати новими рішучими кроками Європи та інших наших партнерів. І не менш важливо, щоб Євросоюз був максимально результативним в усіх програмах, які посилюють Європу, зокрема в нашій спільній оборонній співпраці. Україна готова до активної роботи, бо наша спільна сила та єдність – це основа нашої спільної безпеки", - підсумував він.

Також читайте: Залужний сказав Зеленському, що балотуватиметься у президенти. Банкова намагалася його відмовити, - ЗМІ