Уражено НПЗ в Уфі та об’єкт російського ВПК у Пензенській області РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод в Уфі, а також стратегічний об'єкт російського ВПК у Пензенській області Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Також у Пенезнській області Україна уразила стратегічний об'єкт російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

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"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу далекобійну влучність", - підсумував президент.

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